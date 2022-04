Dresden

Auf der Lingnerallee ist am Karsamstag ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Der Wagen touchierte den 53-Jährigen, der am linken Fahrbahnrand in Richtung St. Petersburger Straße lief, seitlich.

Der Fußgänger trug leichte Verletzungen davon. Der Autofahrer fuhr weiter. Zeugen, die den Unfall gesehen haben – er ereignete sich kurz vor 17 Uhr – oder Angaben zum Autofahrer machen können, werden gebeten, sich unter (0351) 483 22 33 zu melden.

Von fkä