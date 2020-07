Dresden

In der Nacht zu Dienstag ist auf der Fritz-Reuter-Straße eine Frau von einem Ford Mondeo angefahren worden. Sie war gegen 3.45 Uhr gemeinsam mit einer Begleiterin an der Haltestelle Friedensstraße in der Leipziger Vorstadt aus einer Straßenbahn ausgestiegen. Kurz danach geschah der Unfall, bei dem das Opfer verletzt wurde.

Die Frau kam ins Krankenhaus. Die Straßenbahnlinie 13 in Richtung Prohlis war zeitweise unterbrochen.

Von DNN