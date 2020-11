Dresden

Unbekannte sind in ein Friseurgeschäft an der Königsbrücker Straße eingebrochen. Außerdem versuchten Einbrecher in drei weitere Friseursalons im Stadtraum zu gelangen.

An der Königsbrücker Straße hebelten die Täter eine Eingangstür des Geschäfts auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen Kosmetikwaren und mehrere hundert Euro Bargeld. Abschließende Angaben zum Wert des Diebesgutes und zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.

Anzeige

In drei Friseursalons in Pieschen und Prohlis versuchten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch ebenfalls einzubrechen. Sie gelangten offenbar in keins der drei Geschäfte hinterließen aber einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Von DNN