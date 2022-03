Dresden

Am Dienstag kam es in Dresden-Friedrichstadt gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Pennricher Straße/Rudolf-Renner-Straße zu einem Wohnungsbrand. In der 2. Etage eines Mehrfamilienhauses brannte eine Wohnung. Als die Berufsfeuerwehr und die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz eintrafen, drangen Flammen und dunkler Rauch aus den Fenstern. In der Wohnung fanden die Feuerwehrleute einen bewusstlosen Mann. Er wurde schwer verletzt und unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Brand selbst konnte zügig gelöscht werden. Das Kriseninterventionsteam ist im Einsatz, da mehrere Kinder die dramatische Rettung mit ansehen mussten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von halk