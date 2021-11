Dresden

In Dresden-Friedrichstadt haben Unbekannte am Sonntagmorgen auf einem Parkplatz in der Nähe eines Clubs an der Löbtauer Straße zwei Männer überfallen. Bereits in dem Club kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Nachdem die beiden Männer und ein Begleiter zu ihrem Auto gingen, rissen die Täter die Türen des Wagens auf. Dann schlugen sie auf den Fahrer und den Beifahrer ein.

Anschließend verlangten sie die Herausgabe eines Trikots, das einer der Männer trug. Nachdem sie dieses erhalten hatten, flohen sie in unbekannte Richtung. Einer der Männer wurde schwer, der Andere leicht verletzt.

Einer der Täter war etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Er hatte kurze dunkle Haare und eine athletische Statur. Während der Tat war er dunkel gekleidet. Der zweite Täter war etwa 1,80 Meter groß und ca. 25 Jahre alt. Er hatte mittelblonde bis dunkelblonde Haare und trug eine schwarze Jacke.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Hinweise:03514832233

Von SP