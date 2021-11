Dresden

Am Sonntagmittag hat ein 21-Jähriger in Dresden-Friedrichstadt für erheblichen Wirbel gesorgt. Auf dem Gelände des Krankenhauses hatte er eine Jugendliche geschlagen. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, welche den Mann kontrollieren wollten. Dieser wehrte sich so heftig gegen die Maßnahmen, sodass er eine 37-jährige Beamtin und einen 54-jährigen Beamten verletzte.

Letztlich konnte er festgehalten und in das Krankenhaus eingewiesen werden. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Von SP