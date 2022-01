Dresden

In Dresden-Friedrichstadt wurde ein Kind am frühen Montagnachmittag von einem Lkw an der Waltherstraße erfasst. Dieser wollte einen Linienbus überholen, hinter welchem der Junge über die Straße rannte. Dabei wurde er seitlich von dem Laster getroffen und musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Waltherstraße war bis ca. 15.30 Uhr zwischen der Wachsbleichstraße und der Hamburger Straße gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zur Unfallursache. Die Buslinie 68 wurde umgeleitet.

Von SP