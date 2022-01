Dresden

In Dresden-Friedrichstadt kam es am Freitagnachmittag zu einem unappetitlichen Ereignis. Zeugen beobachteten einen Mann, welcher im Weißeritzgrünzeug damit begann, an seinem Geschlechtsteil obszöne Handlungen durchzuführen. Er wurde in der Nähe der Hirschfelder Straße und der Bauhofstraße in den Parkanlagen dabei gesehen.

Als sie die Polizei informierten, floh der Unbekannte durch ein Gebüsch in Richtung Bauhofstraße. Der Mann hatte dunkle Haut, trug eine blau-graue Daunenjacke mit Kapuze und ein Basecap. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Hinweise(0351)4832233

Von SP