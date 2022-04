Dresden

Der Polizei in Dresden ist am frühen Freitagmorgen ein Mann ins Netz gegangen, der mit eindeutiger Symbolik unterwegs war. Wie die Beamten mitteilen, trug der 41-Jährige an der Löbtauer Straße eine rot-weiße Fahne über der Schulter, auf der mittig ein Hakenkreuz abgebildet war. Gegen ihn wird nun wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Von DNN