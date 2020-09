Dresden

Ein Vandale hat am Mittwochabend einen 26-Jähirgen auf der Wachsbleichstraße im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt angegriffen und verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Der junge Mann hatte ein randalierendes Trio beobachtet, das Mülltonnen umwarf und sich an geparkten Autos zu schaffen machte. Als er die Vandalen ansprach, schlug ihm einer der drei ins Gesicht. Nach der Attacke flüchtete der 26-Jährige in einen Hauseingang. Dabei stürzte er, verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Angreifer handelte es sich um einen rund 1,80 Meter großen Mittzwanziger. Er war von schlanker Natur, hatte dunkle Haare sowie Haut und war mit einem kurzen schwarzen T-Shirt bekleidet. Seine beiden Begleiter waren rund 1,70 Meter groß und etwa 40 Jahre alt. Einer der beiden trug eine graue Jacke.

Hinweise: 0351/ 483 22 33

