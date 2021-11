Dresden

Am Samstagabend machte die Polizei in Dresden-Löbtau eine kuriose Entdeckung. Die Beamten staunten nicht schlecht als sie einen Jugendlichen in einem Auto bemerkten – als Fahrer. Er wurde auf der Reisewitzer Straße von Dresdner Polizisten gestoppt. Anschließend wurde er seinen Eltern übergeben und muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Von SP