Dresden

Bei einem Unfall an der Kreuzung Weißeritzstraße/Schweriner Straße ist am Freitagnachmittag eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war sie von einem Lkw erfasst worden. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt.

Von DNN