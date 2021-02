Dresden

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Dienstagvormittag auf der Ockerwitzer Allee im Dresdner Ortsteil Ockerwitz mit ihrem E-Bike gestürzt. Dabei wurde die 61-Jährige schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Die Frau war in Richtung der Straße Am Lehmberg gefahren. In Höhe der Einmündung Am Querfeld ereignete sich das Unglück. Die Ursache für den Sturz ist unklar.

Hinweise: 0351/ 483 22 33

Von ffo