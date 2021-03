Dresden

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen eine 20-Jährige in Dresden sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Die junge Frau war mit einer Straßenbahn der Linie 42 in Richtung Pennrich unterwegs. Zwischen den Haltestellen Amalie-Dietrich-Platz und Merianplatz in Gorbitz stellte sich ein Mann neben sie, sprach sie an – und masturbierte.

Als er seine Hose öffnen wollte, wies ihn eine weitere Frau zurecht. Sie kündigte an, die Polizei zu rufen. Daraufhin verließ der Belästiger die Straßenbahn am Merianplatz.

Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann. Er hatte südländisches Aussehen, schwarze lockige Haare und trug einen kurzen Bart.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen. Insbesondere die Frau, die eingegriffen hatte, solle sich melden.

Telefon: 0351/ 483 22 33

Von ffo