Dresden

Bereits Anfang des Jahres haben Betrüger von einer 67-Jährigen über 85.000 Euro erbeutet. Die Polizei Dresden warnt jetzt vor Abzocke im Internet.

Die Dresdnerin hatte sich im Internet auf einem professionell anmutenden Finanzportal angemeldet, das hohe Gewinne in kurzer Zeit versprach. Noch am gleichen Tag erhielt sie mehrere Anrufe vermeintlicher Finanzberater, die eine Eröffnungsgebühr von 250 Euro forderten. Die 67-Jährige überwies das Geld an eine ausländische Bank.

Ende Februar Anzeige erstattet

In dem „Online-Tradingprofil“ der Dame hatte ein angeblicher Sachbearbeiter ihr anschließend über falsche Zahlen und Grafiken enorme Wertsteigerungen des investierten Geldes suggeriert. Anfang Februar überzeugte der Tatverdächtige die Dresdnerin zu weiteren Einzahlungen über insgesamt 15.000 Euro.

Das Geld überwies sie auf ein deutsches Konto. Wenige Tage später ließ er sie glauben, dass durch den Gewinn aus den Einzahlungen ein Guthaben von 30.000 Euro entstanden war.

Das rät die Polizei Seien Sie misstrauisch bei Angeboten im Internet, die hohe Gewinne mit Geldanlagen versprechen. Hinterfragen Sie die angebotenen Geldanlagen gründlich und informieren Sie sich über unabhängige Quellen, vor allem im Hinblick auf die Seriosität der Anbieter und das angebotene Produkt. Weitere Informationen zum Thema Anlagebetrug finden Sie unter www.bafin.de und www.verbraucherzentrale.de

Letztlich versprach der Betrüger eine noch höhere Rendite ab einem Einlagevolumen von 100.000 Euro. Um den Betrag zu erzielen, hatte er der Dame einen Kreditantrag über 70.000 Euro verschafft, den sie abschloss und das Geld erneut an das bereits bekannte Bankkonto überwies.

Da die Gewinne nun angeblich immer stärker anstiegen, beantragte die Seniorin Mitte Februar eine Teilauszahlung ihres Guthabens. Die fingierten Kursangaben brachen daraufhin ein. Der Betrüger setzte die Dame unter Druck, drohte damit, ihr Konto zu löschen, wenn sie keine weiteren Einzahlungen tätigt.

Die Dresdnerin ließ sich nicht darauf ein und erstatte Ende Februar Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Von ffo