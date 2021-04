Dresden

Am Mittwochmittag ist eine Frau von einem 21-Jährigen sexuell belästigt und getreten worden.

Die 30-Jährige lag in der Nähe des Diakonissenkrankenhauses auf den Elbwiesen, als sich der 21-Jährige neben sie legte und Sex forderte. Sie gab ihm mehrfach zu verstehen, dass er sie in Ruhe lassen soll. Trotzdem begann der Mann neben ihr zu masturbieren. Als die Frau daraufhin den Notruf wählte, trat der 21-Jährige nach ihr. Die Frau konnte flüchten. Alarmierte Polizisten stellten kurz darauf den 21-jährigen noch an der Elbe und nahmen ihn fest. Er muss sich nun wegen sexueller Belästigung verantworten.

Von fg