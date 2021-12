Dresden

Ein 25-Jähriger ist am Montagnachmittag auf einem Weg zwischen der Radeberger Landstraße und dem Wolfshügelturm überfallen worden. Ein Unbekannter verwickelte ihn anfangs in ein Gespräch, schlug in dessen Verlauf unvermittelt nach dem Mann und entwendete dessen Filmtasche. Er floh in Richtung Wolfshügelturm.

Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. In der Tasche befand sich Filmequipment im Wert von rund 17 000 Euro.

Der Unbekannte war etwa 35-40 Jahre alt, kräftig und hatte lange schwarze Haare sowie einen Bart. Er sprach Deutsch und trug eine grüne Fleece-Jacke sowie eine beigefarbene Hose. Die entwendete Tasche ist schwarz/blau und etwa 1 Meter mal 0,5 Meter groß.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und der Identität des Unbekannten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 03514832233 entgegen.

Von EE