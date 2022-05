Dresden

In der Nacht zu Dienstag wurde gegen 2 Uhr die Feuerwehr von der Polizei zur Unterstützung angefordert. Ein Mann war aus bisher unbekannten Gründen in einen Kleiderspenden-Container an der Henricistraße geklettert und konnte sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien.

Die sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau öffneten die Frontklappe mit einem Trennschleifgerät und befreiten den Mann. Er blieb unverletzt und konnte der Polizei übergeben werden.

Von cs