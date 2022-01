Dresden

Am Donnerstagvormittag hat eine Hundebesitzerin die Feuerwehr telefonisch um Hilfe gebeten. Ihr Hund hatte sich beim Gassi gehen an der Gerokstraße an einer Metallöse eines Maschendrahtzaunes schwer verletzt. Das Ende des Metallzaunes hatte sich in ein Auge des Tieres gebohrt und die Hilfesuchende konnte ihr Haustier aus dieser Notlage nicht selbst befreien.

Die Einsatzkräfte verwendeten einen Bolzenschneider, um einen Teil des Zauns zu entfernen, und konnten so den Hund befreien. Dieser wurde danach in die Obhut seiner Besitzerin übergeben, wie die Feuerwehr Dresden mitteilt. Im Einsatz waren sechs Kameraden der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

Von EE