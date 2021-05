Dresden

Am Sonntagmittag kam es in der Hellersiedlung zu einem Laubenbrand. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine Gartenlaube komplett in Flammen. Der Hubschrauber der Polizei hatte die Rauchsäule entdeckt, die weithin zu sehen war.

Laubenbrand in Hellerau. Quelle: Roland Halkasch

Da in der Hellersiedlung keine Hydranten stehen, musste das Löschwasser aus einem Hydranten an der nächsten Feuerwache herangeschafft werden. Dazu fuhren ein Großtanklöschfahrzeugund ein Hilfeleistungslöschfahrzeug im Pendelverkehr. Zwei Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht.

Die Gartenfreunde der Hellersiedlung hatten Feuerwehr tatkräftig unterstützt. Sie wiesen der Feuerwehr den Weg durch die verwinkelte Anlage und hielten die Wege für die großen Feuerwehrfahrzeuge frei. Dies verschaffte den Feuerwehrleuten wertvolle Zeit, um eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von fg