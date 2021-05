Dresden

Am Montagmorgen kam es an der Braunsdorfer Straße zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus. Als die Feuerwehr eintraf, brannte ein Elektroherd. Grund für das Feuer war vermutlich eine Kaffeemaschine, die auf dem Herd stand.

Die Feuerwehrleute löschten den Brand mit einem Kohlendioxidlöscher und einer Kübelspritze. Die Bewohner blieben unverletzt. Außerdem rettete die Feuerwehr einen Wellensittich. Die Braunsdorfer Straße war während des Einsatzes gesperrt. Nach derzeitigem Stand ist die Wohnung unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von fg