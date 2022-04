Dresden

Einbrecher sind am Sonntagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Grünen Straße eingestiegen. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten anschließend unter anderem Computertechnik, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro.

Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Von cs