Dresden

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag zwei mutmaßliche Trickdiebinnen im Alter von 20 und 29 Jahren festgenommen. Eine der beiden Frauen klingelte zuvor an der Haustür eines Einfamilienhauses und gab dem 91-jährigen Bewohner zu verstehen, seine Toilette nutzen zu wollen. Als er sie einließ, bat die andere um ein Glas Wasser. Während der Mann in die Küche ging, um ihr Wasser einzuschenken, durchsuchte sie die Schränke im Wohnzimmer. Anschließend verließen die beiden das Haus.

Als das Duo wenig später erneut zurückkehrte und noch einmal nach Wasser fragte, wollte der Mann eine Wasserflasche durch die Tür reichen. Eine der Frauen blockierte jedoch mit ihrem Fuß die Tür. Der 91-Jährige ging daraufhin in den Garten und rief um Hilfe. Seine Nachbarn verständigten die Polizei und hielten die zwei Frauen, die in Begleitung von einem 14-jährigen und einem 16-jährigen Mädchen waren, fest. Die Beamten nahmen das Duo in Gewahrsam. Sie ermitteln wegen Diebstahls und prüfen, ob etwas gestohlen wurde und inwieweit die beiden Minderjährigen an der Tat beteiligt waren.

Von cs