Dresden

Am Donnerstagnachmittag ist ein Radfahrer mit einer 76-jähigen Fußgängerin zusammengestoßen.

Der Radler war auf der Großenhainer Straße in Richtung Platanenstraße unterwegs. An der Fußgängerampel kurz hinter der Haltestelle „Wilder Mann“ stieß er mit der Seniorin zusammen, die gerade die Straße überquerte. Beide wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine 47-jährige Zeugin des Unfalls erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch betreut werden.

Der 35-jährige Radfahrer stand unter dem Einfluss von Drogen. Er muss sich nun nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Ihm droht außerdem ein Verbot des Führens erlaubnisfreier Fahrzeuge.

Von kcu