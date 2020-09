Dresden

Bei einem Unfall an der Augsburger Straße ist am Montagnachmittag eine Jugendliche verletzt worden.

Ein unbekanntes Auto befuhr die Straße in Richtung Tittmannstraße und hielt an der Löscherstraße an. Gleichzeitig überquerte das Mädchen die Fahrbahn. Als die 15-Jährige sich hinter dem Auto befand, setzte dieses plötzlich zurück und erfasste die Jugendliche. Sie stürzte und wurde verletzt. Die Fahrerin des Wagens setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, insbesondere zu dem Auto oder dessen Fahrerin. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

