Dresden

Polizeibeamte haben am Dienstag- und Mittwochmorgen zwei Fahrer festgenommen, die auf der Autobahn 4 in gestohlenen Wagen unterwegs waren.

Am Dienstag fiel den Beamten am Dreieck Nossen ein Audi Q5 auf und folgten ihm in Richtung Görlitz. An der Raststelle Eichelberg hielten sie den Wagen schließlich zur Kontrolle an. Dabei stellten sie fest, dass der 31-jährige Fahrer den Audi ohne Zündschlüssel oder Papiere gefahren hatte. Eine Abfrage ergab, dass der Wagen in Hessen als gestohlen gemeldet wurde. Die Polizisten nahmen den Fahrer, der unter dem Einfluss von Amphetaminen stand und keine Fahrerlaubnis besaß, fest. Der Audi wurde sichergestellt. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Bandendiebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

Am Mittwoch nahmen Polizisten einen 36-Jährigen fest, der mit einem gestohlenen Mitsubishi Outlander in Richtung Görlitz unterwegs war. Der Wagen fiel den Beamten auf, da er Kennzeichen trug, die nicht zu ihm gehörten. Der Fahrer ignorierte zunächst die Haltezeichen und versuchte davon zu fahren, jedoch gelang es den Polizisten, ihn zu stoppen. Ein Drogentest reagierte bei dem Mann positiv auf Amphetamine. Auch er besaß keine Fahrerlaubnis. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der 2021 erstzugelassene Mitsubishi in Thüringen gestohlen worden war. Die Beamten nahmen den 36-Jährigen fest und ermitteln unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls gegen ihn.

Von cs