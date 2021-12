Dresden

Am 21. November hatte die Polizei Dresden zum fünften Mal die Gesichter von 20 Personen veröffentlicht, die an den Krawallen rund um das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden am 16. Mai beteiligt gewesen sein sollen.

Seitdem konnte die Polizei bereits sieben Tatverdächtige identifizieren. Nun hat sich ein weiterer bei den Beamten gemeldet.

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich der 33-jährige Deutsche selbstständig in einer Polizeidienststelle. Nun werden noch 12 weitere Personen gesucht. Sie werden des schweren Landfriedensbruchs verdächtigt.

Diese Verdächtigen sind noch nicht identifiziert



Zur Galerie Mit der inzwischen fünften Öffentlichkeitsfahndung im Zusammenhang mit den Ausschreitungen am 16. Mai 2021 am Rudolf-Harbig-Stadion wird nach 12 weiteren Verdächtigen gefahndet.

Als Dynamo Dresden am 16. Mai in einem Heimspiel gegen Türkgücü München den Wiederaufstieg in die Zweite Bundesliga perfekt machte, kam es im Umfeld des Stadions zu heftigen Ausschreitungen. Mehr als 180 Polizisten wurden verletzt, einige so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Hinweise zu den verbliebenen 12 Gesuchten nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 oder hinweisaufnahme.pd-dresden@polizei.sachsen.de entgegen.

