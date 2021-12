Dresden

Dresdner Polizisten haben am späten Mittwochabend einen Mann gestellt, der zuvor unter Alkoholeinfluss einen Unfall an der Reicker Straße verursacht hatte.

Der 33-Jährige war laut Polizeimeldung mit einem Renault Kangoo auf der Reicker Straße in Richtung Prohlis unterwegs. Beim Abbiegen in die Hans-Jüchser-Straße kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und rammte einen Ampelmast. An der Ampel und dem Wagen entstand Sachschaden von insgesamt rund 11 000 Euro.

Der 33-Jährige blieb unverletzt und flüchtete anschließend zu Fuß, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei setzte einen Fährtenhund ein, der die Beamten wenig später zu seiner Wohnadresse führte. Dort gestand der 33-Jährige, den Unfall verursacht zu haben.

Die Polizisten führten außerdem einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde sichergestellt. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Von BW