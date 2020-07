Dresden

Am Montagabend trieben in Dresden wieder Exhibitionisten ihr Unwesen. In zwei Fällen wurden dabei junge Frauen sexuell belästigt.

Gegen 19.45 Uhr kam es in Strehlen an der Franz-Liszt-Straße zu einem Vorfall. Hier entblößte sich ein Mann vor einer 19-Jähigen und hantierte an seinem Geschlechtsteil. Die junge Frau lief davon.

Der Täter war etwa 20 Jahre alt und hatte kurze dunkle Haare. Er war etwa 175 cm groß und trug eine graue kurze Hose.

Ein zweiter Fall ereignete sich rund anderthalb Stunden später auf der Pfotenhauer Straße in der Johannstadt. Auch hier ließ ein Unbekannter vor einem 17-jährigen Mädchen die Hüllen fallen, das daraufhin die Flucht ergriff.

Hier war der Täter um die 30 Jahre alt und hatte kurzes blondes Haar. Er war etwa 170 cm groß, trug ein grünes T-Shirt und hatte ein Fahrrad bei sich.

