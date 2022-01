Dresden

Ein Exhibitionist belästigte am vergangenen Mittwoch zwei junge Frauen im Weißeritzgrünzug parallel zur Löbtauer Straße in Friedrichstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Zeugin bemerkte die beiden Frauen, die aus einem Gebüsch gerannt kamen und ihr zuriefen, dass sich dort ein Mann befand, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Ein ähnlicher Zwischenfall hatte sich bereits am 7. Januar ereignet.Durch Hinweise der Zeugin konnte zwischenzeitlich ein 29-Jähriger bekannt gemacht werden, der als mutmaßlicher Tatverdächtiger in beiden Fällen ins Visier der Ermittler geraten ist.

Die Polizei sucht weiterhin nach zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. insbesondere die beiden jungen Frauen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen unter 0351 483 2233.

Von lg