Dresden

Ein Exhibitioinst hat am Mittwochabend eine 21-Jährige belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Mann stand an der hinteren Tür eines Busses der Linie 61, der in Richtung Fernsehturm fuhr, und zeigte der Frau sein Geschlechtsteil. An der Tiergartenstraße stieg er aus.

Der Mann war 35 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte kurzes helles Haar. Er trug eine helle Hose, eine dunkelblaue Jacke und eine graue Umhängetasche. Außerdem hatte er eine Maske auf.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Mann machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen unter Tel.: 0351 483 2233.

Von lg