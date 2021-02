Dresden

Erneut haben bislang unbekannte Täter eine Gedenksäule auf dem Heidefriedhof in Dresden beschädigt und beschmiert. In der Nacht zu Freitag bemerkten Polizisten frische Farbe auf der Säule. Die Schmierereien thematisierten das Gedenken der Stadt rund um den 13. Februar. So steht dort: „Deutsche Täter.innen sind keine Opfer“.

Zudem entfernten die Sprüher mehrere in die Säule eingelassene Buchstaben. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen bislang nicht vor. Der Staatsschutz ermittelt wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung.

Bereits Ende Januar hatten offenbar linksgerichtete Schmierfinken eine Gedenktafel auf dem Heidefriedhof gesprüht. Damals tauchte ein Bekennerschreiben im Internet auf. Die Täter wollten „radikale Kritik an dem Dresdner Gedenken“ üben.

Von ffo