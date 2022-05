Dresden

Die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen ermitteln derzeit gegen zwei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 44 und 87 Jahren wegen des Verdachts der Fortführung der seit 19. März 2020 verbotenen Organisation „Geeinte Deutsche Völker und Stämme“ (GdVuSt).

Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens führt die Soko Rex des Landeskriminalamtes Sachsen seit den frühen Morgenstunden Wohnungs- und Gewerbedurchsuchungen an fünf Orten durch, unter anderem in Falkenstein, Hoyerswerda, Borthen und Dresden. Zeitgleich finden in Niedersachsen Durchsuchungen und Vernehmungen von weiteren Personen der Organisation statt.

Die Soko Rex ist ein Spezialbereich des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamt Sachsen zur Bekämpfung rechtsextremistischer Straftaten.

Von cs