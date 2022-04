Dresden

Am Montagnachmittag ist ein 21-Jähriger nach dem Sprung aus seiner brennenden Wohnung verstorben. Die Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Dresden haben zu den näheren Umständen ein Todesermittlungsverfahren eröffnet.

Lesen Sie auch Dresden: Mann stirbt nach Sprung aus brennender Wohnung

Polizeibeamte wollten den jungen Mann in seiner Wohnung an der Heidelberger Straße aufsuchen, um einen Beschluss des Jugendrichters des Amtsgerichts Dresden über die polizeiliche Überführung in eine Arrestvollzugsanstalt zu vollziehen. Als sie sich an der Wohnungstür bemerkbar machten, fiel ihnen der Brand in der Wohnung des Mannes auf. Laut Polizeiangaben begab sich der 21-Jährige in seiner Wohnung zu einem Fenster und stürzte, noch bevor die Beamten die Wohnung betreten konnten, aus noch unbekannter Ursache aus dem Fenster. Er wurde dabei tödlich verletzt.

Am Dienstagvormittag untersuchten Brandursachenermittler den Tatort, jedoch liegen bislang keine abschließenden Angaben zur Brandursache vor. Wie die Polizei mitteilte, dauern die Ermittlungen weiter an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Von cs