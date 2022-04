Dresden

Polizeibeamte waren am Wochenende wieder zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Äußeren Neustadt unterwegs. In der Nacht zu Sonntag stellten sie dabei die Identität von 20 Personen fest. Sie stoppten auf der Bautzner Straße einen 30-jährigen Rollerfahrer, der in Richtung Albertplatz fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Die Polizisten fertigten die entsprechende Anzeige an.

Auf der Alaunstraße fiel ihnen ein verletzter Mann auf, der angab, seine Verletzungen bei einer Auseinandersetzung mit einem 44-jährigen Sicherheitsmann eines Lokales an der Alaunstraße erlitten zu haben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Auseinandersetzung wurde zudem ein VW Passat beschädigt, sodass die Polizei nun gegen den 31-Jährigen wegen Sachbeschädigung und gegen den Sicherheitsmann wegen Körperverletzung ermittelt.

Bereits am Freitagabend stellten Polizeibeamte einen 17-Jährigen, der von Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er gegen die Außenspiegel von mindestens sechs Autos trat. Sie alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten den Jugendlichen noch im Umfeld der Tat stellen.

Von cs