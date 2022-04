Dresden

Am Montagmittag geriet eine Schultoilette im Erdgeschoss der 101. Oberschule „Johannes Gutenberg“ in Brand. Noch während die Schule evakuiert wurde, unternahmen Mitarbeiter der Schule bereits erste Löschversuche. Als die Einsatzkräfte an der Schule ankamen, konnte der Brand bereits weitestgehend gelöscht werden. Ein Feuerwehr-Trupp bekämpfte den Brand abschließend mit einem Kleinlöschgerät und führte im Anschluss umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durch. Es wurde niemand verletzt. Die etwa 200 Schüler und die Mitarbeiter konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen in das Schulgebäude zurückkehren.

Es waren 39 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen, Altstadt und Johannstadt sowie der B- und der U-Dienst im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von cs