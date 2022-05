Dresden

Am Wochenende waren wieder Dresdner Polizeibeamte in der Neustadt präsent und registrierten in der Nacht zu Samstag zwölf Straftaten. Zusätzlich mussten sie mehrmals eingreifen, um Eskalationen zu verhindern. So nahmen die Beamten unter anderem zwei Männer im Alter von 33 und 42 Jahren in Gewahrsam, die ein aggressives Auftreten hatten und mit Flaschen um sich warfen. Des Weiteren stellten die Polizisten einen 18-Jährigen, der mehrere Tütchen mit Marihuana bei sich trug. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln ermittelt. Bei einer Auseinandersetzung am Königsufer mit circa 20 Beteiligten wurde ein 20-Jähriger so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

In der Nacht zu Sonntag nahmen die Einsatzkräfte zehn Straftaten auf, unter anderem wurden mehrere Handys gestohlen. So bemerkte eine 17-Jährige, wie ihr das Telefon aus der Tasche gezogen wurde. Gemeinsam mit einem Begleiter stellte sie den Dieb zur Rede, wobei er sie unsittlich berührte. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Diebstahls und sexueller Belästigung ermittelt. Auch einer 36-Jährigen wurde das Handy sowie eine Brille aus ihrem Rucksack gestohlen. Sie bemerkte jedoch den Diebstahl und forderte von einem 23-Jährigen ihr Eigentum zurück. Daraufhin schlug und trat er sie, konnte aber von der Polizei festgehalten werden. Wegen Sachbeschädigung ermitteln die Beamten gegen einen 43-Jährigen, der ebenfalls in der Nacht zu Sonntag eine Wand mit einem Tag besprühte.

Von cs