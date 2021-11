Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in zwei Büros in der Altstadt eingebrochen.

Laut Polizeimeldungen gelangten die Täter in Büroräume nahe dem Altmarkt und brachen dort mehrere Türen auf. Nach ersten Ermittlungen stahlen sie zwei Schlüssel. Der Sachschaden wurde mit rund 3 000 Euro angegeben.

In einem Bürogebäude an der Prager Straße hebelten Einbrecher einen Büroschrank auf und stahlen eine Geldkassette mit rund 100 Euro Bargeld aus dem Inneren. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Der Gesamtschaden beträgt hier rund 700 Euro.

Von BW