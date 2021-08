Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Lagerhalle an der Gompitzer Straße eingebrochen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei Dresden entwendeten sie unter anderem Bargeld, Elektronik, Armbanduhren und Werkzeug im Wert von etwa 10 000 Euro.

Um in die Halle zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Die Ermittlungen laufen.

Von EE