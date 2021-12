Dresden

Ein Einfamilienhaus an der Straße Jochhöh in Dresden-Dölzschen ist am Mittwoch zum Ziel von Einbrechern geworden.

Wie die Polizei mitteilte schlugen die Täter eine Scheibe ein, gelangten so ins Innere und durchsuchten dort die Zimmer. Sie stahlen Schmuck und weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1 000 Euro.

Von BW