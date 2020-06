Dresden

In der Nacht zum Donnerstag haben sich Unbekannte unerlaubter Weise Zutritt zu einem Einkaufsmarkt an der Straße Am Weißiger Bach verschafft und das Spirituosen-Regal leer geräumt. Indem die Langfinger die Sicherheitsfolie einer beschädigten Scheibe zerschnitten, konnten sie in die Räumlichkeiten eindringen. Dort durchsuchten sie den Verkaufsraum – mit Erfolg. Die Unbekannten erbeuteten mehrere Flaschen Alkohol im Wert von rund 130 Euro.

Angaben zur Höhe des verursachten Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von mb