Dresden

Am Wochenende sind Unbekannte in ein Büro im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Alfred-Althus-Straße eingebrochen.

Die Täter hoben die Bürotür aus der Angel und hebelten das Schloss auf. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Behältnisse. Augenscheinlich stahlen die Unbekannten zwei Schlüssel. Der Sachschaden wurde mit rund 300 Euro beziffert.

Von DNN