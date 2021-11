Dresden

Diebe sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Büro am Putbuser Weg in Klotzsche eingebrochen.

Laut Polizeimeldung gelangten die Täter auf bisher unbekannte Weise in das Haus und schlugen die Tür zum Büro ein. Dort durchsuchten sie die Räume und rissen einen Tresor aus einem Schrank. In diesem befanden sich eine niedrige vierstellige Summe Bargeld und ein Handy. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2 500 Euro.

Von BW