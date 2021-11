Dresden

Diebe sind in der Nacht zu Dienstag in ein Büro- und Geschäftshaus an der Antonstraße eingebrochen.

Laut Polizeibericht hebelten die Täter die Eingangstür zum Gebäude sowie mehrere Türen zu verschiedenen Firmen im Inneren auf. Sie durchsuchten mindestens vier Büros und stahlen nach erster Übersicht Computertechnik im Wert von etwa 30 000 Euro.

Außerdem sprühten sie mit einem Feuerlöscher in den Büros umher, wodurch ein Sachschaden von insgesamt rund 30 000 Euro entstand.

Von BW