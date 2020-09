Dresden

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in das Lager eines Tierbedarfshandels an der Gompitzer Höhe eingebrochen.

Die Täter hebelten erst ein Metalltor zum Gelände und anschließend die Tür eines Lagercontainers auf.Siw durchsuchten den Container und flüchteten unerkannt mit fünf Säcken Katzenstreu im Gesamtwert von rund 50 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht beziffert-.

Von kcu