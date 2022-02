Dresden

Einbrecher hatten es am Wochenende auf mehrere Impfdosen abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter offenbar durch ein Fenster in eine Arztpraxis an der Thomaestraße ein. Neben den Impfdosen stahlen sie zudem 20 leere Spritzen und rund 100 Euro Bargeld. Sachschaden entstand nach Angaben der Beamten augenscheinlich nicht.

Von DNN