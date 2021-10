Dresden

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Klotzsche eingebrochen. Festgestellt wurde die Tat am Donnerstagmorgen.

Laut Polizeiberichten hebelten die Täter wohl eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort stahlen sie Bargeld in unbekannter Höhe sowie Geldkarten samt PIN. Anschließend hoben die Einbrecher damit rund 1.000 Euro von einem Geldautomaten ab. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von BW