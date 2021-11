Dresden

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in einen Peugeot 106 auf einem Parkplatz an der Potthoffstraße in Dresden-Friedrichstadt eingebrochen.

Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und durchsuchten das Handschuhfach des Autos. Ob sie etwas geklaut haben, lässt sich laut Polizeimeldung noch nicht sagen. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Von BW