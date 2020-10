Dresden

Am Freitag und Sonnabend haben Diebe in Gönnsdorf und Rochwitz fette Beute gemacht. Am Freitag zwischen 7 Uhr und 22.30 Uhr hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Gönnsdorf auf und durchsuchten alle Räume, teilte die Polizei mit. Sie stahlen rund 3000 Euro sowie Uhren und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Am Sonnabend zwischen 18.15 Uhr und 23 Uhr war ein Einfamilienhaus im benachbarten Rochwitz das Ziel von Einbrechern. Die Langfinger stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster ein und durchsuchten alle Möbel. Was genau sie mitgehen ließen, können die Beamten noch nicht sagen.

Von ttr