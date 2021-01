Dresden

Wenige Stunden nach einem Einbruch am Niederseidewitzer Weg hat die Polizei am Freitagnachmittag zwei mutmaßliche Diebe dingfest gemacht. Der Wohnungseigentümer hatte den Einbruch am späten Donnerstagabend bemerkt und die Polizei informiert. Gestohlen wurden mehrere elektronische Geräte und eine teure Armbanduhr.

Zeugenhinweise brachten die Polizei auf die Spur der Täter. Die beiden 22 und 24 Jahre alten Deutschen wurden in einer Wohnung an der Rottwerndorfer Straße gestellt. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden Teile des Diebesguts gefunden, darunter auch die Armbanduhr.

Von kcu